Найдены обои, выводящие Android-смартфон из строя. Не устанавливайте их

Изображения с рекой и горами вызывают сбои в работе Android-смартфонов. Об этом сообщает инсайдер Ice universe в "Твиттере".

Update: Samsung has received feedback on this type of bug in mid-May, and has resolved this issue. Just wait for the subsequent firmware update and do not take the risk. pic.twitter.com/oa7rxnkSkb — Ice universe (@UniverseIce) June 1, 2020

Проблемы замечены на смартфонах Samsung и Google Pixel. Возможно, они появятся и на устройствах других брендов.

После установки этих обоев экран начинает произвольно включаться и выключаться, в некоторых случаях аппарат перезагружается. Решить проблему можно двумя способами: сменой обоев или сбросом настроек до заводских.