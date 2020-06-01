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Найдены обои, выводящие Android-смартфон из строя. Не устанавливайте их

Экран начинает произвольно включаться и выключаться. Подобное бывало с iPhone — устройства выключались, если в сообщениях присутствовал специальный иероглиф.

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Фото © Shutterstock

Изображения с рекой и горами вызывают сбои в работе Android-смартфонов. Об этом сообщает инсайдер Ice universe в "Твиттере".

Проблемы замечены на смартфонах Samsung и Google Pixel. Возможно, они появятся и на устройствах других брендов.

После установки этих обоев экран начинает произвольно включаться и выключаться, в некоторых случаях аппарат перезагружается. Решить проблему можно двумя способами: сменой обоев или сбросом настроек до заводских.

Это не единственный файл или символ, способный вывести из строя смартфон. Ранее в iOS нашли ошибку — смартфоны выключались после того, как им присылали иероглиф.

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