Россияне в преддверии лета стали в два раза больше тратить на красоту

Расходы россиян на услуги в сфере красоты после окончания нерабочих дней, объявленных в связи с эпидемией коронавируса, выросли почти в два раза. Это следует из результатов исследования, проведённого банком ВТБ. Кроме того, увеличился объём трат на услуги в сфере недвижимости и страхования.

— В период после окончания нерабочих дней в России почти вдвое выросло число оплат в сфере красоты, в 1,6 раза увеличилось число оплат услуг страхования и риелторов, — приводит данные пресс-релиза ТАСС.

Кроме того, отмечается, что резко и более чем вдвое вырос объём трат на услуги строительства, на 42% повысилась востребованность медицинских услуг и на 47% — в сфере образования. Также специалисты заметили рост спроса в категории услуг связи, однако он составил всего 4%. Исследование проводилось на основе сравнения чеков во всех российских регионах за два временных периода — с 12 мая по 25 мая и с 30 марта по 11 мая.