Песков рассказал, когда Мишустин представит Путину план восстановления экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин представит президенту Владимиру Путину план восстановления экономики России завтра. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Сегодня будет документ представлен в Кремль. И на завтра запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, — сказал Песков.
Он уточнил, что именно Мишустин будет докладывать президенту о разработанном плане.
Ранее в правительстве раскрыли шаги по восстановлению экономики. Это около 500 мероприятий по различным направлениям.