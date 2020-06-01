Песков рассказал, когда Мишустин представит Путину план восстановления экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин представит президенту Владимиру Путину план восстановления экономики России завтра. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сегодня будет документ представлен в Кремль. И на завтра запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, — сказал Песков.

Он уточнил, что именно Мишустин будет докладывать президенту о разработанном плане.