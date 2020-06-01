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Песков рассказал, когда Мишустин представит Путину план восстановления экономики

Сам документ уже готов, и сегодня будет направлен в Кремль.

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Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Премьер-министр Михаил Мишустин представит президенту Владимиру Путину план восстановления экономики России завтра. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня будет документ представлен в Кремль. И на завтра запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, — сказал Песков.

Он уточнил, что именно Мишустин будет докладывать президенту о разработанном плане.

Ранее в правительстве раскрыли шаги по восстановлению экономики. Это около 500 мероприятий по различным направлениям.

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