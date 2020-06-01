В Кремле ответили на вопрос, откроет ли Россия границы для иностранцев к 24 июня

Приглашение зарубежных лидеров на Парад Победы в Москве, который назначен на 24 июня, не означает, что к этому времени Россия откроет свои границы для иностранцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, — сказал он. — Поэтому не могу сказать, будут ли приняты решения к моменту парада.

Представитель Кремля напомнил, что режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне.