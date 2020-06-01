В Кремле ответили на вопрос, откроет ли Россия границы для иностранцев к 24 июня

Приглашение зарубежных лидеров на Парад Победы в Москве, который назначен на 24 июня, не означает, что к этому времени Россия откроет свои границы для иностранцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, — сказал он. — Поэтому не могу сказать, будут ли приняты решения к моменту парада.
Представитель Кремля напомнил, что режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил Парад Победы на 24 июня — в этот день шествие прошло на Красной площади в 1945 году. О намерении приехать в Москву 24 июня уже сообщили молдавский лидер Игорь Додон, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и некоторые другие.