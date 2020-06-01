Песков назвал инсинуациями заявление экс-советника Обамы о "российском следе" в беспорядках в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления экс-советника Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что Россия может быть причастна к организации массовых беспорядков, которые захлестнули американские города в последние дни.

- Мы внимательно наблюдаем за всем, что происходит в США. Но всё, что происходит, это внутреннее дело США. Заявления являются абсолютно неправильными. Ошибочными. И, насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения США, - отметил Песков.