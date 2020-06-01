Минтруд зарегистрировал уже более двух миллионов безработных

Количество официально зарегистрированных безработных граждан в России выросло до 2 миллионов 90 тысяч человек. Такую статистику в ходе заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике привёл министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

— На сегодняшний день мы видим, что у нас действительно растёт количество зарегистрированных безработных граждан. На сегодняшний день их число составило 2 миллиона 90 тысяч человек, — сказал глава ведомства.

Руководитель министерства отметил, что такой рост безработицы сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда, однако к концу года ситуация начнёт стабилизироваться.

— Это пиковое значение накопленного объёма безработных граждан, при этом в четвёртом квартале динамика уже будет стабилизироваться, — сказал министр.