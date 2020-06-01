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Сбербанк сообщил о сбое в мобильном приложении

По данным пресс-службы, на возможность оплаты картами проблема не влияет.

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Фото © ТАСС / Зотов Алексей

Пользователи по всей России наблюдают сбои в работе приложения "Сбербанк Онлайн". Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. В банке проблему подтвердили и отметили, что специалисты уже занимаются её решением.

Если вы сейчас не можете зайти в "Сбербанк Онлайн", пожалуйста, не волнуйтесь. Наши специалисты уже устраняют технические неполадки, и скоро всё заработает! сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что проблемы у пользователей могут возникнуть только с приложением и интернет-банком. При оплате картой в магазинах, как и при использовании банкоматов, трудностей возникнуть не должно.

Ранее Лайф сообщал, что Сбербанк подключил всю свою сеть к системе быстрых платежей, благодаря чему теперь все его клиенты смогут осуществлять денежные переводы по номеру телефона в любые банки.

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