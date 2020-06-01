Сбербанк сообщил о сбое в мобильном приложении

Пользователи по всей России наблюдают сбои в работе приложения "Сбербанк Онлайн". Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. В банке проблему подтвердили и отметили, что специалисты уже занимаются её решением.

— Если вы сейчас не можете зайти в "Сбербанк Онлайн", пожалуйста, не волнуйтесь. Наши специалисты уже устраняют технические неполадки, и скоро всё заработает! — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что проблемы у пользователей могут возникнуть только с приложением и интернет-банком. При оплате картой в магазинах, как и при использовании банкоматов, трудностей возникнуть не должно.