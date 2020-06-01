Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от пневмонии

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава скончался в реанимации одной из больниц Чебоксар. Он был одним из старейших архиереев Русской православной церкви.

Митрополит Варнава (в миру — Владимир Викторович Кедров) был госпитализирован с пневмонией. В больнице состояние священника ухудшилось и его перевели в реанимацию.

— На 90-м году жизни отошёл ко Господу глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава... У него была диагностирована двусторонняя пневмония, — сообщила пресс-служба Чувашской митрополии.

Врио главы Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита и отметил существенный вклад священнослужителя в укрепление авторитета церкви. По его словам, митрополит Варнава заботился о духовном здоровье соотечественников и сделал многое для возрождения храмов в республике. Николаев уверен, что память о Кедрове навсегда останется в истории региона и будет жить в сердцах её жителей.