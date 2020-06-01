НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Кабмин не поддержал инициативу о выплатах для домохозяек

В правительстве отметили, что в законопроекте не определены источники финансирования.

136

Фото © Shutterstock

Правительство РФ не поддержало законопроект, внесённый ранее в Госдуму, о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Это следует из отзыва кабмина, размещённого в базе данных ГД.

В документе говорится, что эти пособия потребуют выделения средств из федерального бюджета и иных бюджетов, но в законопроекте не определены источники финансирования и порядок выплат.

С учётом изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект, — говорится в отзыве.

Напомним, ранее депутаты внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает господдержку для домохозяек. Предполагалось, что пособие в размере одного МРОТ сможет получить только один член семьи, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Выбор редакции

Loading...