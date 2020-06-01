Кабмин не поддержал инициативу о выплатах для домохозяек

Правительство РФ не поддержало законопроект, внесённый ранее в Госдуму, о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Это следует из отзыва кабмина, размещённого в базе данных ГД.

В документе говорится, что эти пособия потребуют выделения средств из федерального бюджета и иных бюджетов, но в законопроекте не определены источники финансирования и порядок выплат.

— С учётом изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект, — говорится в отзыве.