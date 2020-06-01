В Крыму шестилетняя девочка пошла на рыбалку с отцом и пропала

В окрестностях крымского посёлка Ленино на берегу Северо-Крымского канала ищут пропавшую шестилетнюю девочку. Как сообщает СУ СКР по республике, маленькая Карина 31 мая отправилась на рыбалку вместе с отцом и его приятелем.

Взрослые выпивали, а ребёнок остался без присмотра. Об исчезновении девочки в полицию заявила её бабушка. Сообщение о пропаже Карины поступило спасателям в 00:40. На поиски выдвинулись сотрудники полиции, МЧС, водолазы и волонтёры отряда "Лиза алерт". Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Рост шестилетней Карины — 120 см. У неё нормальное телосложение, светло-русые волосы средней длины и карие глаза. Особые приметы: шрам на правой щеке. Девочка в момент исчезновения была одета в голубую куртку с капюшоном, синий спортивный костюм и белые кроссовки. Любую информацию о возможном местонахождении ребёнка можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.