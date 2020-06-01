Авиакомпаниям в России позволят заполнять салон самолёта полностью

Роспотребнадзор не будет требовать от авиакомпаний заполнять пассажирами только половину самолёта. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что Роспотребнадзор при выпуске таких рекомендаций делал отсылку на позицию Росавиации, однако теперь выясняется, что таких требований не было. Меру по введению лимита не поддержали и в Минтрансе.

Напомним, ранее авиакомпании заявили, что эти требования Роспотребнадзора могут сказаться на повышении цен на билеты и снижении числа рейсов. Да и в целом они избыточны. Ведь уже сейчас в аэропортах у всех пассажиров проверяют температуру, а системы кондиционирования и вентиляции в самолётах обновляют воздух в салонах раз в три минуты.