Резкий запах и плесень. Эксперты рассказали, какие слаймы могут вызвать проблемы с кожей у детей

У детей в России стала популярной новая игрушка — слаймы. Малыши и ребята постарше скупают лизуны в магазинах и даже делают их сами, тем временем у родителей остаются вопросы к безопасности этих тянучек. Эксперты "Роскачества" решили проверить, какие из страхов необоснованны, а какие вполне реальны.

Специалисты закупили и отправили в лабораторию для испытаний 14 слаймов домашнего и промышленного производства. Они ответили на вопросы, что будет с кожей и глазами детей после игры с лизунами, как отмыть краску от слайма, является ли эта игрушка рассадником патогенных бактерий, содержатся ли в лизунах бор и другие опасные вещества.

Исследование показало, что серьёзного вреда для здоровья ни один из образцов не представляет, превышения содержания опасных веществ нет, тем не менее некоторые образцы могут привести к раздражению кожи. По итогам исследования четыре слайма угодили в чёрный список за ряд нарушений.

— Основные замечания были связаны с маркировкой, резким запахом, микробиологией. Слаймы четырёх торговых марок не рекомендованы к покупке из-за резкого запаха: Slime Vime, Attivio, Ninja и Slime by Lenetta. Слайм Poopsie не рекомендован из-за способности к возгоранию, — уточнили в "Роскачестве".

В двух образцах была превышена допустимая норма микроорганизмов: в лизуне "Добр Бобр" — в 6 раз, в Thelarek.ru – в 2,2 раза. В товарах этих двух марок также нашли дрожжи и плесень. Даже незначительное содержание плесени и микроорганизмов может вызвать аллергию или раздражение кожи, предупреждают эксперты. Поражённую грибком игрушку нужно немедленно выбросить, не пытаясь просто срезать почерневшую часть.

Родителям напомнили, что даже безопасные лизуны противопоказаны детям с аллергией, астмой и кожными заболеваниями. Играть со слаймами можно только чистыми сухими руками. Наличие ранок и порезов тоже повод отложить лизун подальше. Попадание буры в ранки может их разъедать, привести к высыпаниям или вызвать небольшую инфекцию, предупреждают эксперты.

Все испытания с честью прошли только три образца: Mr. Boo, Monster’s Slime, Mega Mix. Этих отличников эксперты рекомендуют к покупке.