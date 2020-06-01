Правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики

Ранее в правительстве раскрыли некоторые детали документа: он состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. А СМИ ранее предполагали, что этот общенациональный план будет включать в себя три этапа (адаптацию, восстановление и активный рост) и будет рассчитан до конца 2021 года.