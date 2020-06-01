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Правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики

Ключевая цель документа — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Общенациональный план восстановления экономики готов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. По словам главы кабмина, главная цель документа — выход на устойчивую траекторию экономического роста.

Сегодня проект представят в Администрацию Президента России.

Ранее в правительстве раскрыли некоторые детали документа: он состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. А СМИ ранее предполагали, что этот общенациональный план будет включать в себя три этапа (адаптацию, восстановление и активный рост) и будет рассчитан до конца 2021 года.

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