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СКР начал проверку больницы в Барнауле, где врачам предложили стать дворниками

Внимание к этой ситуации привлёк профессор-ортопед. Он опубликовал обращение в соцсетях.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Алтайском крае следователи проводят проверку законности сокращений врачей в Центре охраны материнства и детства в Барнауле, а также предложений о переводе уволенных медиков на должности уборщиков и дворников. Об этом сообщает пресс-центр регионального Следственного управления СКР.

Организована проверка по сообщению СМИ о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства: сообщается, что ведущим врачам ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал Лайф, ранее певец Владимир Кузьмин раскритиковал артистов, жалующихся на трудности во время пандемии коронавируса и рекомендовал усилить финансовую помощь врачам.

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