СКР начал проверку больницы в Барнауле, где врачам предложили стать дворниками

В Алтайском крае следователи проводят проверку законности сокращений врачей в Центре охраны материнства и детства в Барнауле, а также предложений о переводе уволенных медиков на должности уборщиков и дворников. Об этом сообщает пресс-центр регионального Следственного управления СКР.
— Организована проверка по сообщению СМИ о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства: сообщается, что ведущим врачам ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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