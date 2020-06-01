С сегодняшнего дня начинается перечисление выплат семьям с детьми от 3 до 16 лет

С 1 июня в России начинается перечисление выплат на более чем 14 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет для поддержки их семей. Об этом в ходе правительственного совещания сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Перечисление начинается сегодня, и мы предполагаем, что по заявлениям, которые поступили до 25 мая, уже сегодня будет перечислено 145,7 миллиарда рублей для 14,6 миллиона наших детей. Мы очень рассчитываем, что здесь все сработают и эти средства дойдут до людей, — сказала Голикова.

Ранее отмечалось, что всего на помощь семьям с детьми планируется направить почти 200 миллиардов рублей.