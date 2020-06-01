НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

С сегодняшнего дня начинается перечисление выплат семьям с детьми от 3 до 16 лет

Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, уже 1 июня будут переведены 145,7 миллиарда рублей.

303
Post cover

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

С 1 июня в России начинается перечисление выплат на более чем 14 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет для поддержки их семей. Об этом в ходе правительственного совещания сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Перечисление начинается сегодня, и мы предполагаем, что по заявлениям, которые поступили до 25 мая, уже сегодня будет перечислено 145,7 миллиарда рублей для 14,6 миллиона наших детей. Мы очень рассчитываем, что здесь все сработают и эти средства дойдут до людей, — сказала Голикова.

Ранее отмечалось, что всего на помощь семьям с детьми планируется направить почти 200 миллиардов рублей.

Как сообщал Лайф, 11 мая президент России Владимир Путин выступил с инициативой о выплате матпомощи родителям, у которых есть дети от трёх до 16 лет. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей получат около 22 миллионов семей.

Выбор редакции

Loading...