Расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову предъявили новое обвинение

Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему осенью прошлого года сослуживцев, предъявили новое обвинение. По словам его адвоката, в дополнение к "Убийству" ему также добавили "Покушение на убийство двух и более лиц".

— По предъявленному обвинению это обычная практика: если преступление не доведено до конца, то обвинение предъявляется как покушение на преступление. У нас из всех пострадавших двое остались живы, поэтому у него осталось обвинение в убийстве, как и было. Теперь дополнительно ещё и покушение на убийство, — рассказал Лайфу Равиль Тугушев.

По его словам, Шамсутдинов содержится в хороших условиях, однако из-за пандемии коронавируса попасть к нему нелегко. Защита пыталась добиться приостановки дела в связи с эпидемией, но получила отказ и в ближайшее время планирует обжаловать это решение.

Напомним, 25 октября 2019 года военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула в воинской части в посёлке Горном в Забайкалье. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое были ранены. Наиболее вероятной причиной произошедшего считают дедовщину. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, предварительно подтвердила и комиссия Минобороны. Кроме того, служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира.