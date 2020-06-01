В украинских тюрьмах появились VIP-камеры для заключённых — фото

В украинских тюрьмах появились VIP-камеры для заключённых. Такую инициативу реализовал местный министр юстиции Денис Малюська. По его мнению, такое нововведение решит проблему коррупции при распределении осуждённых.
— Пусть за лучшую камеру платит не взятка, а платёж в бюджет, — написал глава Минюста Украины в "Фейсбуке".
Пока VIP-услуга доступна в двух регионах страны — в Запорожской области и Днепре. Цены варьируются от 570 гривен (1500 рублей) до 3410 гривен (8900 рублей) в зависимости от города и срока размещения. По задумке, вырученные деньги пойдут в бюджет для оплаты ремонта бесплатных камер, что поможет снизить количество жалоб на ненадлежащие условия содержания в местах заключения.
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В платных камерах стоит новая мебель, поклеены обои, установлена бытовая техника. Кроме того, в некоторых помещениях стоят мягкие диваны, на стенах висят телевизоры, а на окнах — шторы. В комментариях под публикацией главы Минюста мнения разделились. Одни задались вопросом, откуда деньги на такие нововведения, а другие отметили, что министр занимается не тем, чем следовало бы.
— Завидую вашему упорству и вот не могу понять — то ли шантаж, то ли дурь: в стране огромное количество нерешённых вопросов, но у вас тюрьма на первом месте! — написал один из пользователей.
Ранее Лайф рассказывал, что в Мексике 12 заключённых вступили в драку с охраной, устроили стрельбу, после чего сбежали из тюрьмы через заранее подготовленный туннель и скрылись на ожидавших их автомобилях.