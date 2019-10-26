Лайф узнал об издевательствах в воинской части, где солдат устроил бойню

Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула, погибло восемь человек.

Бывший солдат рассказал об издевательствах офицера над военнослужащими в воинской части в Забайкалье, где срочник расстрелял сослуживцев. Мужчина в 2016 году служил во взводе под командованием старшего лейтенанта Пьянкова — одного из погибших во вчерашней бойне.

Собеседник Лайфа утверждает, что командир взвода по ночам заставлял их учить Устав караульной службы, а также надевать костюм химзащиты с противогазом.

— Спать не давал постоянно. Он мог всех в ружьё вкинуть, просто чтобы стояли на центряке (центральном проходе. — Прим. Лайфа), — говорит мужчина.

Напомним, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном. Бывшая возлюбленная Рамиля считает, что его довели. Сегодня Лайф опубликовал фото, снятые в части сразу после массового убийства.