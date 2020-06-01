"Сложно, но постараемся". Предприниматели — о возвращении к работе после долгого простоя

В Москве с 1 июня возобновили работу предприятия бытовых услуг, где нет длительного контакта — ремонтные мастерские, прачечные и химчистки. Также вновь разрешена работа непродовольственных магазинов. Корреспонденты Лайфа спросили у предпринимателей, каково им возвращаться к работе после двух месяцев простоя.

— Только вот открылся. Посмотрим, что получится. Вообще, два месяца уже не работаю. Что было накоплено, всё потратили. Планы у меня такие: если не пойдёт дело, придётся закрываться, — рассказал владелец мастерской.

Хозяева малых предприятий отмечают, что возвращение в торговлю пройдёт нелегко. Доходов не было два месяца, и затраты на поддержание на плаву будут высокими.

— Трудно всё. Два месяца не работали. Малому бизнесу очень попало. Надо платить аренду, аренды большие, чтобы можно было ещё выжить. Плюс два месяца не работали, надо оплатить все налоги. Надо выживать, как говорится, — отметил владелец торговой точки.

Но, несмотря на все трудности, многие не отчаиваются. Они уверены, что постепенно всё восстановится и бизнес войдёт в привычный ритм.

— Не работали, заработков не было, сложно всё, конечно. Но постараемся, всё восстановим, — сказала Лайфу предпринимательница.