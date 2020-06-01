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Столы придётся ставить реже. Роспотребнадзор обновил рекомендации для кафе и ресторанов

Решение об открытии подобных заведений будут принимать региональные власти и санитарные врачи.

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Фото © Pixabay

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Из новой редакции документа убрали пункт о максимальной площади заведений.

Ведомство пояснило, что в рекомендациях большое внимание уделяется проведению профилактики и дезинфекции. Так, в местах общественного пользования предлагается установить умывальники для мытья рук и дозаторы с антисептиками. Дезинфекцию всех контактных поверхностей в заведениях рекомендуется проводить каждые два-четыре часа. Перед началом смены сотрудникам кафе и ресторанов рекомендуется измерять температуру.

Размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии полтора метра, — также говорится в документе. В предыдущей версии оно составляло один метр.

В Роспотребнадзоре отметили, что решение по открытию кафе и ресторанов будут принимать губернаторы регионов и главные государственные санитарные врачи субъектов РФ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как Россия будет ослаблять введённые из-за пандемии ограничительные меры.

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