Столы придётся ставить реже. Роспотребнадзор обновил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Из новой редакции документа убрали пункт о максимальной площади заведений.

Ведомство пояснило, что в рекомендациях большое внимание уделяется проведению профилактики и дезинфекции. Так, в местах общественного пользования предлагается установить умывальники для мытья рук и дозаторы с антисептиками. Дезинфекцию всех контактных поверхностей в заведениях рекомендуется проводить каждые два-четыре часа. Перед началом смены сотрудникам кафе и ресторанов рекомендуется измерять температуру.

— Размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии полтора метра, — также говорится в документе. В предыдущей версии оно составляло один метр.

В Роспотребнадзоре отметили, что решение по открытию кафе и ресторанов будут принимать губернаторы регионов и главные государственные санитарные врачи субъектов РФ.