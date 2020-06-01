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Посол Италии назвал дату, когда страна откроет границы для российских туристов

Однако Паскуале Терраччано отмечает, что прежде нужно решить вопрос с возвращением граждан РФ на родину.

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Фото © Pixabay

Итальянские власти сообщили, что страна готова принимать российских туристов с 15 июня. Они надеются, что к этому времени Россия откроет границы, ведь ни один турист не отправится в путешествие, если столкнётся с трудностями при возвращении домой. Об этом рассказал журналистам глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано.

Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну. Потому что ни один российский турист не поедет в Италию, если потом ему придётся столкнуться с трудностями, чтобы вернуться домой, — отметил посол.

Он добавил, что Италия не будет вводить обязательные справки для въезда туристов в страну. Терраччано также подчеркнул, что Италия может сыграть важную роль в процессе модернизации и диверсификации российской экономики.

Наши компании, которые работают здесь, могут привносить сюда высокие технологии, чтобы запускать новые производства в России. То, что мы всегда называли made with Italy "сделано с Италией", — рассказал Паскуале Терраччано.

Напомним, власти Италии намерены с 3 июня разрешить въезд в страну для иностранцев, а также выезд своих граждан за её пределы.

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