Тренер по бегу предостерёг москвичей от длительных пробежек в условиях масочного режима

Жителям Москвы теперь разрешены пробежки, однако делать это необходимо строго с использованием средств индивидуальной защиты. Но заниматься бегом в масках значительно сложнее, тем более после длительного перерыва в двигательной активности, поэтому не стоит начинать бегать по утрам на длинные дистанции. Такое мнение агентству городских новостей "Москва" высказал тренер "Бегового сообщества" Павел Кондрашёв.

— Нужно понимать, что тренироваться в масках и перчатках тяжелее, нежели без них. Но этого требует безопасность. Я очень рад, что разрешили тренировки на свежем воздухе в таком режиме. Исходя из данных требований, главное сейчас — смотреть на своё самочувствие. Рекомендую отказаться от длительных пробежек хотя бы на время. После того как привыкнете бегать в маске, можно будет понемногу наращивать беговой объём, — подчеркнул специалист.

Павел Кондрашёв также отметил, что, даже если человек, находясь дома, всё время тренировался, всё равно лучше не начинать бегать на большие дистанции, лучше плавно увеличивать нагрузку.

— Пробегите вначале 1–2 километра, хорошенько потянитесь, подышите свежим воздухом. На следующей тренировке, по самочувствию, можно понемногу увеличивать нагрузку. Все физические упражнения стоит делать только после того, как вы хорошо разогрелись. Как вариант, вторую часть тренировки можете делать дома на коврике: упражнения на пресс, спину и так далее, — посоветовал тренер.

Как подытожил специалист, для поддержания формы достаточно трёх-четырёх тренировок в неделю продолжительностью от 60 до 90–120 минут каждая.