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Врач назвал идеальные перчатки для защиты от коронавируса

Некоторые удобны ещё тем, что их после использования можно просто прокипятить.

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Фото © Центр контроля и профилактики заболеваний США

Для защиты от заражения коронавирусом лучше всего подходят плотные, непроницаемые перчатки — кожаные или резиновые. Об этом рассказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Если вышел из метро, тогда там должны быть аппараты, которые дезинфицируют перчатки, тогда он может их не снимать. Нужно также иметь баллончик с антисептическим материалом. Нужно при каждой смене объекта, который вы посещаете, обрабатывать перчатки, — сказал он в интервью "Говорит Москва".

Носить можно и строительные перчатки, но с ними больше мороки. Под дождём они промокнут и станут бесполезными. Матерчатые средства защиты также сложно будет дезинфицировать, говорит вирусолог. Он также призывает использовать перчатки правильно. Их нужно снимать при выходе на улицу из метро, магазина и других общественных мест. После этого рекомендуется продезинфицировать руки.

После возвращения домой средства защиты следует обработать специальными растворами. Для этих целей подойдут антисептики. Плюс резиновых перчаток в том, что их можно просто прокипятить.

Ранее Росавиация и Роспотребнадзор сформировали финальные методические рекомендации, согласно которым россияне во время эпидемии должны будут летать в самолётах в масках и перчатках.

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