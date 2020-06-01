Глава Минздрава: Детская смертность в РФ упала до одного из самых низких уровней в истории

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатель детской смертности в стране упал до одного из самых низких за всю историю уровня.
— Сегодня в РФ один из самых низких за всю историю показатель детской смертности. Это говорит о том, что то внимание и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром, — сказал глава Минздрава.
Он призвал всех родителей быть максимально внимательными к здоровью детей, придерживаться тех профилактических направлений, которые рекомендует отрасль здравоохранения. В частности, не пренебрегать вакцинацией, профосмотрами, образовательными программами.
Ранее сегодня сообщалось, что доля детей и подростков среди населения России достигла рекордного значения.