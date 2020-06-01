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Глава Минздрава: Детская смертность в РФ упала до одного из самых низких уровней в истории

Михаил Мурашко назвал это результатом вложенных в здравоохранение ресурсов.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Фото © Kremlin

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатель детской смертности в стране упал до одного из самых низких за всю историю уровня.

Сегодня в РФ один из самых низких за всю историю показатель детской смертности. Это говорит о том, что то внимание и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром, — сказал глава Минздрава.

Он призвал всех родителей быть максимально внимательными к здоровью детей, придерживаться тех профилактических направлений, которые рекомендует отрасль здравоохранения. В частности, не пренебрегать вакцинацией, профосмотрами, образовательными программами.

Ранее сегодня сообщалось, что доля детей и подростков среди населения России достигла рекордного значения.

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