Доля детей среди населения России достигла исторического максимума

Доля детей и подростков среди населения России достигла рекордного значения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на медиаофис Всероссийской переписи населения — 2020.

Всего, по данным Росстата, в стране на 1 апреля 2020 года проживало 146,7 миллиона человек. Среди них 22,4% лиц до 18 лет.

По словам заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елены Егоровой, это самая высокая доля детей за последние десять лет. В 2010 году эта группа граждан составляла 21,4% от общей численности россиян.

Специалист отметила, что увеличение доли несовершеннолетних обусловлено ростом рождаемости в 2012–2017 годах. Однако Егорова обозначила и проблемы, которые всплывают на фоне увеличения цифр. Сложная демографическая ситуация в стране, по её мнению, меняет уровень обеспеченности детей необходимыми учреждениями и услугами.

В медиаофисе также отметили, что за последнее десятилетие снизилась доля несовершеннолетних, отцы и матери которых лишены родительских прав. Сейчас в среднем на десять тысяч человек таковых в возрасте до 17 лет насчитывается 13, в то время как в 2010-м их было 25.

Точные данные станут известны после Всероссийской переписи населения, основной этап которой пройдёт с 1 по 31 октября нынешнего года.