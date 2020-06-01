Брокер назвал три варианта, куда вложить снятые в банке деньги

Ведущий персональный брокер "БКС Брокер" Андрей Богдашов рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги. По его словам, существует три варианта с разной степенью риска и прибыльности.

Первый — можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), на него существуют льготы от государства. Это позволит освободиться от налога в 13% по торговым операциям либо получить вычет с таким же процентом.

— Выбираете второй вариант, получаете вычет, который увеличивает вашу доходность, и покупаете ОФЗ (облигации федерального займа. — Прим. Лайфа). Главное условие ИИС — его нельзя закрыть ранее чем через три года, иначе вы лишаетесь преференций. ОФЗ можно купить на весь срок ИИС, например ОФЗ 26211, погашение 25.01.2023, — цитирует эксперта агентство "Прайм".

Второй вариант — вложить средства в корпоративные облигации, в таком случае доходность может составить 5–8%. Минусы этого предложения — низкая ликвидность и необходимость отслеживать надёжность компании.

Третий способ вложения финансов — покупка акций дивидендных компаний, однако, по словам эксперта, он подойдёт не каждому, поскольку здесь велики риски. В наиболее привилегированных корзинах ценных бумаг можно получить до 9% годовой прибыли.