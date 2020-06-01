Кинологи назвали породы собак, подходящие в качестве друга для детей

Российская федерация кинологов ко Дню защиты детей назвала породы собак, которые лучше всего подходят ребятам в качестве друга и компаньона, а также дала рекомендации, как выбрать первого питомца, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что животное должно прежде всего подходить юному хозяину по характеру и темпераменту. Подвижные хаски не обрадуют ребёнка, который не любит активных игр, а с крупным псом малыш не справится на прогулке.

Кинологи напомнили, что появление в доме собаки — это важный и ответственный шаг, детям нужно своим примером показать, что питомец нуждается в заботе. Возможно, перед тем как взять в дом нового друга, стоит посмотреть, как четвероногих содержат знакомые. В качестве первого пушистого товарища лучше взять дружелюбную породу, которая в меру активна и не требует специального ухода. Кроме того, необходимо учесть её способности к дрессировке и социальные качества.

Один из вариантов — это кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Эти псы очень добрые, любят гулять, но заскучают в одиночестве. Они терпеливы к проказам детей и станут надёжным компаньоном для юных членов семьи.

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Хорошим другом станет и брюссельский гриффон. Он неагрессивен, имеет устойчивую психику и с удовольствием контактирует с детьми. Однако стоит помнить, что порой эти собаки проявляют дерзкий и наглый нрав, поэтому их нужно правильно воспитывать.

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Также можно обзавестись жизнерадостными, спортивными и дружелюбными питомцами породы шелти. Они очень умны и неконфликтны, чувствуют настроение хозяина. Шелти нуждаются в частых прогулках, потому что у них море энергии.

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Очень любят детей пудели. Они быстро и навсегда запоминают команды, нуждаются в одобрении и любви со стороны хозяев.

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Отличным другом семьи будет вельш-корги пемброк. Собака очень ласкова и отзывчива к просьбам. Изначально порода являлась пастушьей, поэтому ей присущи такие черты, как выносливость, бесстрашие и сообразительность.

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— Прежде чем исполнять мечту маленького человека о собаке, обговорите зоны ответственности в семье, сделайте так, чтобы он принимал участие в прогулках, уходе и дрессировке, — подчеркнули кинологи.

Перед тем как пушистый друг появится в доме, ребёнку нужно объяснить правила безопасности, уважительного отношения к животным и быть готовым к тому, что собака изменит жизнь семьи навсегда.