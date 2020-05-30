Печальная история случилась с хозяином и его псом в Ухани, Китай. Мужчина ещё в феврале заболел коронавирусом, и его забрали в больницу. Верный пёсик проследовал за ним и принялся ждать его возле дверей в госпиталь. Но хозяин не справился с болезнью и погиб, а собака так и осталась у входа, пристально вглядываясь в лица пациентов, пишет World of Buzz.
Прошло три месяца, а пёс всё никак не покидал своего места. Девушка, работавшая в магазине при больнице, подкармливала собаку и впускала к себе в магазин. Пёс платил за доброту, охраняя вход, но домой с девушкой идти отказывался. Как бы она ни пыталась, он всегда находил дорогу обратно в больницу. Работница магазина даже дала ему кличку Сяобао — "маленькое сокровище".
Собаки не умеют говорить, но я понимаю по его морде, что он всё ещё надеется найти своего хозяина
Девушка из магазина
Но время шло, и пациенты стали менее благосклонно относиться к пёсику, опасаясь его реакции на горе. Собаке оставаться в больнице было больше нельзя, поэтому девушка связалась с местным приютом. Пёс настороженно встретил незнакомых людей, но те терпеливо дали ему полтора часа, чтобы привыкнуть, и увезли в приют. Теперь осталось лишь найти Сяобао любящую семью.
WOW-animals
Преданный пёс три месяца ждал у дверей больницы, не зная, что хозяина забрал CoViD-19
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