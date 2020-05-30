Преданный пёс три месяца ждал у дверей больницы, не зная, что хозяина забрал CoViD-19

Печальная история случилась с хозяином и его псом в Ухани, Китай. Мужчина ещё в феврале заболел коронавирусом, и его забрали в больницу. Верный пёсик проследовал за ним и принялся ждать его возле дверей в госпиталь. Но хозяин не справился с болезнью и погиб, а собака так и осталась у входа, пристально вглядываясь в лица пациентов, пишет World of Buzz.

Прошло три месяца, а пёс всё никак не покидал своего места. Девушка, работавшая в магазине при больнице, подкармливала собаку и впускала к себе в магазин. Пёс платил за доброту, охраняя вход, но домой с девушкой идти отказывался. Как бы она ни пыталась, он всегда находил дорогу обратно в больницу. Работница магазина даже дала ему кличку Сяобао — "маленькое сокровище".

Собаки не умеют говорить, но я понимаю по его морде, что он всё ещё надеется найти своего хозяина Девушка из магазина