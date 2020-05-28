Россияне на самоизоляции стали больше тратить на дистанционное образование детей

Россияне во время режима самоизоляции стали намного активнее вкладываться в дистанционное образование своих детей. Об этом ТАСС сообщили в банке "Открытие".

Так, в апреле траты выросли на 23% в сравнении с I кварталом текущего года. В частности, речь идёт об аудиовизуальных товарах, видеоиграх и цифровых приложениях. Также на 8% выросли расходы на дистанционные школы.