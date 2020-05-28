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Россияне на самоизоляции стали больше тратить на дистанционное образование детей

А вот вложения в различные виды учреждений, напротив, резко сократились.

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Фото © Pixabay

Россияне во время режима самоизоляции стали намного активнее вкладываться в дистанционное образование своих детей. Об этом ТАСС сообщили в банке "Открытие".

Так, в апреле траты выросли на 23% в сравнении с I кварталом текущего года. В частности, речь идёт об аудиовизуальных товарах, видеоиграх и цифровых приложениях. Также на 8% выросли расходы на дистанционные школы.

При этом жители страны на 53% меньше потратили на различные виды образовательных учреждений, а также на игрушки (падение составило 29%).

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