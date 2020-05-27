Boeing объявила о возобновлении производства самолётов 737 MAX

Американская компания Boeing возобновила производство самолётов 737 MAX, полёты которых были остановлены во многих странах по соображениям безопасности.

В заявлении, опубликованном на сайте авиастроительной корпорации, говорится, что работы возобновились на заводе компании в Рентоне, штат Вашингтон. При этом производство лайнеров осуществляется с более низкой скоростью, потому что Boeing реализует свыше десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции.

Ранее сообщалось, что сборка самолётов серии 737 MAX была временно прекращена, поскольку лайнер не был сертифицирован даже на своей родине в США после двух крупных авиакатастроф. Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года в катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.