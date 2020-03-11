СМИ сообщили о потере "Боингом" $18 миллиардов после двух крушений лайнеров 737 MAX

Две авиакатастрофы с участием лайнера Boeing 737 MAX, унёсшие жизнь 346 человек, выльются для компании-производителя потерей 18,7 миллиарда долларов в виде прямых и косвенных издержек. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По данным журналистов, корпорация уже выплатила заказчикам 8,3 миллиарда в качестве компенсации, поскольку эксплуатация лайнеров была приостановлена. Ещё 6,3 миллиарда было потрачено на производство модернизированных самолётов. При этом сама компания заявляет об увеличении расходов на сборку 737 MAX на 4 миллиарда после возобновления эксплуатации. Ещё 100 миллионов было заложено в фонд компенсаций родственникам жертв.

В материале также приводится другая оценка потерь "Боинга" от аналитика Рональда Эпстейна из подразделения Merrill Lynch Bank of America, согласно которой корпорация уже лишилась примерно 23 миллиардов долларов. Причём он отмечает, что указанная сумма может вырасти ещё больше, если запрет на полёты лайнеров 737 MAX будет продлён.

Напомним, в 2018–2019 году произошли две крупные катастрофы с лайнерами Boeing 737 MAX. 29 октября 2018 года в катастрофе воздушного судна компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. А 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines, погибло 157 человек. Причиной произошедшего называют проблемы с конструкцией самолёта. После этих трагедий большинство мировых стран приняли решение о введении запрета на использование лайнеров 737 MAX.

Ранее Лайф сообщал, что в Эфиопии назвали причину крушения авиалайнера Boeing 737 MAX.