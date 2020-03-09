В Эфиопии назвали причину крушения авиалайнера Boeing 737 MAX

Данные двух датчиков, измерявших угол наклона самолёта, различались перед падением на 59 градусов.

Спустя почти ровно год после авиакатастрофы пассажирского самолёта Boeing 737 MAX в Эфиопии власти страны опубликовали промежуточный отчёт о причинах трагедии. Согласно исследованию экспертов, лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines начал испытывать технические неполадки сразу после взлёта. В частности, датчики, отвечающие за точное вычисление угла атаки для обеспечения устойчивости самолёта в воздушных потоках, показывали разные значения.

— Вскоре после взлёта показатели правого и левого датчиков разнились. Левый датчик показывал неверные данные, которые достигали 74,5 градуса, — говорится в докладе.

Из-за неправильной работы датчиков сработала защитная система MCAS. Автоматика начала направлять нос самолёта вниз на основании недостоверной информации датчиков, показывавших, что лайнер якобы осуществляет слишком крутой подъём.