В Эфиопии назвали причину крушения авиалайнера Boeing 737 MAX
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Данные двух датчиков, измерявших угол наклона самолёта, различались перед падением на 59 градусов.
Спустя почти ровно год после авиакатастрофы пассажирского самолёта Boeing 737 MAX в Эфиопии власти страны опубликовали промежуточный отчёт о причинах трагедии. Согласно исследованию экспертов, лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines начал испытывать технические неполадки сразу после взлёта. В частности, датчики, отвечающие за точное вычисление угла атаки для обеспечения устойчивости самолёта в воздушных потоках, показывали разные значения.
— Вскоре после взлёта показатели правого и левого датчиков разнились. Левый датчик показывал неверные данные, которые достигали 74,5 градуса, — говорится в докладе.
Из-за неправильной работы датчиков сработала защитная система MCAS. Автоматика начала направлять нос самолёта вниз на основании недостоверной информации датчиков, показывавших, что лайнер якобы осуществляет слишком крутой подъём.
Напомним, 10 марта в результате авиакатастрофы погибло 157 человек, трое из них были гражданами России. Самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines совершал полёт по маршруту Аддис-Абеба — Найроби. Многие страны, в том числе Россия, США и ЕС, прекратили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Позднее конгресс США также возложил ответственность за катастрофу на корпорацию Boeing и авиационные власти, допустившие эксплуатацию опасных самолётов.