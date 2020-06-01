Названы регионы — лидеры России по социально-экономическому развитию в 2019 году

За прошлый год социально-экономические показатели улучшились в 69 регионах России. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА "Новости".

Лидерами рейтинга, как и в 2018 году, стали Москва и Санкт-Петербург. В первую пятёрку также вошли ХМАО-Югра, Подмосковье и Татарстан, а в первую десятку — Ленинградская, Свердловская, Тюменская области, Краснодарский край и ЯНАО. Состав топ-10 не изменился за год.

Значительно не поменялся и список аутсайдеров — на последних строчках расположились Еврейская автономная область, республики Тыва, Алтай, Ингушетия и Карачаево-Черкесия. В 2019 году к ним добавились Калмыкия, Чукотский автономный округ, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария и Камчатский край.

Более чем на четыре пункта улучшили свои показатели Мурманская область и Красноярский край. Рост зафиксирован также в Алтайском и Краснодарском крае и Республике Марий Эл. Незначительное снижение наблюдается в 16 регионах, больше всего в Приморье и Хакасии.

В исследовании учитывались четыре фактора: масштаб экономики, её эффективность, показатели бюджетной и социальной сфер. Эксперты отмечают, что сокращается разрыв между лидерами и аутсайдерами, однако, по их оценкам, он продолжает оставаться значительным.

Что касается прогнозов на 2020 год, эксперты считают, что темпы роста и общий рейтинг социально-экономического развития снизятся из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, особенно в крупных административных центрах и там, где бюджет зависит от нефтегазового сектора. Отмечается, что текущий год станет серьёзным испытанием для многих субъектов РФ, однако успешный выход из сложившейся ситуации будет зависеть от мер государственной поддержки и оперативного реагирования местных властей.