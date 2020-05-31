Еда даром. Люди, потерявшие работу из-за коронавируса, обмениваются продуктами питания и одеждой

Пандемия и самоизоляция лишили многих людей работы и денег. И если раньше жители мегаполисов могли позволить себе вкусный ужин, приготовленный своими руками, то сейчас некоторым не на что купить продукты и накормить детей. Для нуждающихся в соцсетях есть специальные группы, в которых люди обмениваются едой. До коронавируса эти группы пользовались спросом у экоактивистов, а теперь — у тысяч голодающих семей.

— Никогда не думала, что напишу это, но не знаю, что мне делать. Дети просят есть, им нужна летняя одежда, а я осталась без работы и без денег. Приму любую помощь, — пишет в соцсетях Надежда из Нижнего Новгорода.

В комментариях люди поддерживают женщину, советуют обратиться в службу соцпомощи, к волонтёрам или в церковь. Но таких, как Надежда, в группах обмена едой фудшеринга и сервиса "Отдам даром" сотни. Они просят помощи друг у друга, готовы приехать за недопитым компотом или вчерашним супом к абсолютно незнакомым людям.

До карантина фудшеринг был движением по спасению пригодной к употреблению еды. Обменом продуктами занимались экоактивисты, вегетарианцы и те, кто хочет помочь нуждающимся. Были даже специальные сервисы по распространению нереализованных ресторанных блюд.

В феврале Правительство РФ рассматривало закон о льготах, которые могли бы получить магазины и рестораны, раздающие еду с "пограничным" сроком хранения. Парламентарии сообщали, что 17 миллионов тонн пищевых продуктов не попадают на стол россиян, а гниют в мусорных кучах, отравляя окружающую среду и усугубляя парниковый эффект. Но из-за коронавируса эта инициатива потеряла свою актуальность.

Теперь люди сами готовы отдавать еду и брать её. В Германии, Чехии, Франции, Польше, Японии, Вьетнаме и других странах лишней едой с людьми делятся магазины, рестораны и все желающие.

Но сейчас рестораны закрыты, некоторые спасаются только доставкой готовой еды за деньги. А подписчиками фудшеринговых групп стали те, кому нечего есть.

Мошенники даже тут

Мария из Санкт-Петербурга специально готовит еду не только для своей семьи, но и для соседей. В её доме есть многодетная семья, в которой муж с женой остались без работы и без средств. Маша старается им помочь чем может. Девушка признаётся, что писала неоднократно в группы фудшеринга, но сталкивалась с теми, кто просто не хочет готовить, не работает из-за собственной лени и пользуется добротой других.

— Были и такие, кто брал у меня детскую одежду бесплатно, а потом выставлял её на "Авито". Уже за деньги, естественно, — рассказывает Маша.

В постах отдающие люди часто пишут: "Бесплатно только тем, кому действительно нужно!" И, когда желающие откликаются, важно, чтобы их страница была открыта, на ней были фото реальных людей, а не картинки из стоков с несчастными и обездоленными моделями.

Еда объединяет

Люди, которые обращаются за бесплатной едой к подписчикам сообществ фудшерингового движения, отмечают, что при тяжёлой экономической ситуации им важно чувствовать поддержку. Даже тот факт, что люди готовы поддержать продуктами, одеждой или небольшой суммой денег, позволяет не отчаиваться.

В новых жилых комплексах фудшеринг — это ещё и способ завязать дружбу с соседями. Пока все сидят на самоизоляции и не могут видеться с друзьями, личным контактом становится обмен продуктами: вы им борщ — они вам пирожки или торт.

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Нужда толкает людей на крайние меры: побираться, обращаться за помощью, находить контакт с теми, с кем раньше они даже не думали заговорить. Для этого приходится наступать на собственную гордость и брезгливость. Но зато появляется вера в добро и людей, которой раньше могло и не быть.