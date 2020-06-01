"Майданов не будет". Лукашенко заявил, что не допустит беспорядков в день выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в стране в преддверии или в день выборов президента. С таким заявлением он выступил во время рабочей встречи с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком. По словам белорусского лидера, он знает о целях, которые преследуют некоторые люди.

— Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет, — приводит слова президента республики БелТА.

Лукашенко отметил, что никто не запрещает недовольным гражданам Белоруссии высказывать свою точку зрения, однако необходимо соблюдать рамки закона. Президент подчеркнул, что "закрывать рот" никому не будут, однако контроль за правопорядком будет осуществлён в полной мере.