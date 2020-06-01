Москвичи — об открытии парков для прогулок: Для нас это праздник

Спустя почти два месяца в Москве вновь открылись для посещения все парки и зелёные зоны, исключение составил "Зарядье". И хотя гулять пока можно только по графику, строго в защитных масках и соблюдая дистанцию, тем не менее жители столицы устремились поближе к природе. И даже установившаяся в Москве ненастная погода не стала для людей препятствием для долгожданных прогулок.

— Для нас это праздник! Потому что мы устали, мы с собаками, нам тяжело очень. Мы очень рады, что нам открыли парк, — заявила Лайфу жительница Москвы Нина.

В столичной мэрии напомнили, что пока разрешены лишь прогулки, а запрет на использование лавок, беседок, детских и спортплощадок сохраняется.