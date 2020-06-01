Пропавшую во время рыбалки в Крыму девочку нашли мёртвой

На берегу Северо-Крымского канала нашли тело пропавшей шестилетней девочки. Малышка 31 мая отправилась на рыбалку вместе с отцом и его приятелем, а затем пропала.

— Поисковые работы завершены. Тело девочки нашли в Северо-Крымском канале водолазы. На месте ведутся следственные действия, — рассказали Лайфу в крымском ГУ МЧС.

Напомним, взрослые на рыбалке оставили ребёнка без присмотра, об исчезновении девочки в полицию заявила её бабушка. На поиски выдвинулись сотрудники полиции, МЧС, водолазы и волонтёры отряда "Лиза алерт".