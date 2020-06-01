Сбербанк объявил награду за напавших на инкассаторов в Красноярске

Сбербанк пообещал вознаграждение в один миллион рублей за информацию о двух неизвестных, напавших 30 мая на инкассаторов в Красноярске. В полиции открыли специальную горячую линию.
— Для скорейшей поимки преступников объявлено вознаграждение — миллион рублей за достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, — сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.
Любую информацию о местонахождении подозреваемых можно сообщить в краевой главк МВД России по номерам: 102, 8 (391) 2459333, 89048964554, или по телефону доверия 8(391)2459646.
Напомним, 30 мая на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись с деньгами, предположительно, на автомобиле "Гранд чероки" или "Рендж ровер". Злоумышленники сумели завладеть суммой около 2,3 миллиона рублей. Инкассаторы получили тяжёлые ранения, но выжили. Полиция возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения. Преступникам грозит до десяти лет тюрьмы.