Сбербанк объявил награду за напавших на инкассаторов в Красноярске

Сбербанк пообещал вознаграждение в один миллион рублей за информацию о двух неизвестных, напавших 30 мая на инкассаторов в Красноярске. В полиции открыли специальную горячую линию.

— Для скорейшей поимки преступников объявлено вознаграждение — миллион рублей за достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, — сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Любую информацию о местонахождении подозреваемых можно сообщить в краевой главк МВД России по номерам: 102, 8 (391) 2459333, 89048964554, или по телефону доверия 8(391)2459646.