Цены на медицинские маски в России упали с 55 до 18 рублей

В России снизилась средняя стоимость защитных масок — с 55 до 18 рублей. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу. Он отметил, что министерство ожидает и дальнейшее снижение цены. Связано это с заполнением рынка.
— Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50–55 рублей, по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей. И мы прогнозируем дальнейшее снижение цены, — сказал Мантуров.
Он добавил, что в пик спроса цена одноразовых защитных костюмов доходила до шести тысяч рублей. Сейчас она держится на уровне 850 рублей.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что отдыхающим на пляже не придётся носить медицинские маски. Однако ведомство рекомендует людям держаться друг от друга на безопасном расстоянии.