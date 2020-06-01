Цены на медицинские маски в России упали с 55 до 18 рублей

В России снизилась средняя стоимость защитных масок — с 55 до 18 рублей. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу. Он отметил, что министерство ожидает и дальнейшее снижение цены. Связано это с заполнением рынка.

— Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50–55 рублей, по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей. И мы прогнозируем дальнейшее снижение цены, — сказал Мантуров.

Он добавил, что в пик спроса цена одноразовых защитных костюмов доходила до шести тысяч рублей. Сейчас она держится на уровне 850 рублей.