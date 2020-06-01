В Кремле оценили вероятность приглашения на Парад Победы лидеров Украины и Грузии

Позитивной динамики в переговорах на высшем уровне между Россией с одной стороны, Грузией и Украиной с другой, пока нет. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности приглашения на Парад Победы в Москве лидеров двух этих республик.