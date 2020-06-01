В Кремле оценили вероятность приглашения на Парад Победы лидеров Украины и Грузии

Позитивной динамики в переговорах на высшем уровне между Россией с одной стороны, Грузией и Украиной с другой, пока нет. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности приглашения на Парад Победы в Москве лидеров двух этих республик.
— Несмотря на наличие определённых контактов, всё-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне, — отметил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 24".
Накануне Песков рассказал журналистам, как президент РФ Владимир Путин и приглашённые главы других государств будут наблюдать Парад Победы на Красной площади. Приглашение на мероприятие уже приняли президенты Казахстана и Молдавии.