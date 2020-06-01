Главный педиатр Москвы дал совет, до какого возраста детям лучше не давать гаджеты

В условиях, когда семьи долго находятся дома, важно соблюдать цифровую гигиену и ограничивать время, которое проводит ребёнок за гаджетом. К этому призвал главный педиатр Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

— Время с гаджетами для детей старшего возраста я бы рекомендовал ограничить — не более полутора-двух часов. А для детей младшего школьного возраста — не более часа. И то в это время желательно, чтобы они заходили на развивающие сайты, — передаёт портал НСН его слова.

По мнению врача, детям дошкольного возраста вообще не нужно пользоваться гаджетами. Мультфильмы можно и по телевизору посмотреть. Зависимость от гаджетов влияет на физическое развитие ребёнка и его психоэмоциональное состояние. С возрастом она только усиливается и оторвать ребёнка от экрана всё сложнее.

Эксперт рекомендует родителям разнообразить досуг ребёнка творчеством, играми и общением с членами семьи. Если выработать у ребёнка правильный режим, то потом он самостоятельно будет заниматься образованием и хобби, не прибегая к гаджетам.

— В условиях самоизоляции правила и требования к сохранению здоровья детей те же, что и всегда, с учётом введённых ограничений. Режим дня менять не нужно — он должен быть привычным. Ребёнку нужно в одно и то же время просыпаться и ложиться, чтобы был достаточный сон — не менее восьми-девяти часов, — добавил он.