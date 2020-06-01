"Ручками помашите". Путин пообщался по видеосвязи с многодетными семьями

Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с многодетными семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", а также с детским омбудсменом Анной Кузнецовой, которая 28 мая родила седьмого ребёнка.

Глава государства поздравил всех россиян с Днём защиты детей, а Анну Кузнецову ещё и с появлением на свет сына. Путин подчеркнул, что неслучайно при обсуждении изменений в конституцию самыми многочисленными стали поправки, касающиеся семьи.