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"Ручками помашите". Путин пообщался по видеосвязи с многодетными семьями

Обращаясь к детям, президент отметил, что успех в жизни определяют трудолюбие, устремлённость и доброта.

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Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с многодетными семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", а также с детским омбудсменом Анной Кузнецовой, которая 28 мая родила седьмого ребёнка.

Глава государства поздравил всех россиян с Днём защиты детей, а Анну Кузнецову ещё и с появлением на свет сына. Путин подчеркнул, что неслучайно при обсуждении изменений в конституцию самыми многочисленными стали поправки, касающиеся семьи.

Президент также пообещал, что вручение орденов "Родительская слава", которое обычно проходит первого июня, обязательно состоится, когда будут исключены любые риски для здоровья из-за коронавируса.

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