Путин поздравил россиян с Днём защиты детей

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Международным днём защиты детей и назвал вопросы воспитания детей и укрепления семейных ценностей одними из ключевых общенациональных приоритетов страны.

Глава государства отметил, что учреждённый в ноябре 1949 года праздник призван привлечь внимание государства и общества в целом к проблемам защиты прав детей, совершенствования системы образования и охраны здоровья. Для России вопросы воспитания подрастающего поколения являются одними из ключевых, подчеркнул президент.

— Важно, чтобы каждый ребёнок рос здоровым и счастливым, был окружён заботой и любовью. В этой связи хочу с удовлетворением отметить большую, востребованную работу "Российского детского фонда". Его социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты, направленные на поддержку детей, развитие их талантов и способностей, — сказал Владимир Путин.

Он с сожалением заметил, что эпидемиологическая обстановка в стране вынудила отказаться от праздничных мероприятий, которые на протяжении многих лет проходили в Москве. Однако выразил уверенность, что граждане страны вместе преодолеют эту беду и, как только станет возможным, "Российский детский фонд" организует торжества в столице.