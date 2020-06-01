"Привет, Владимир Владимирович!" Путина умилил малыш из многодетной семьи — видео

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Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи пообщался с удостоенными ордена "Родительская слава" многодетными семьями из Московской, Архангельской, Ростовской, Самарской, Тюменской областей, Дагестана, Алтайского и Хабаровского краёв. Эту награду получают россияне, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

Некоторые из присутствующих особенно хотели поговорить с президентом. Так, самый младший из семьи Калмыковых из Ростовской области пытался через экран перекинуться парой слов с главой государства. Вопреки указанию родителей сидеть тихо, малыш несколько раз обращается к Путину: "Добрый день, Владимир Владимирович", "Привет, Владимир Владимирович". Президента умилило рвение мальчика.

Собеседники из Хабаровского края спросили главу государства, не положено ли многодетным отцам выходить на пенсию раньше. Президент ответил, что над этим следует подумать. А вот отец семейства из Алтайского края пожалел соседей многодетных семей. Он предложил Путину придумать награду для них.

— Они столько от нас терпят. Мы ночью кричим, плачем, стучим, скачем. Для нас радость, жизнь, а им трудно. Вот как их утешить, — с улыбкой заметил Анатолий Лещёв.

Президент ответил, что этот вопрос тоже стоит продумать.