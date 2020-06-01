Подходят на 10 километров. Генштаб рассказал об участившихся полётах бомбардировщиков США у границ России

Количество полётов американских бомбардировщиков B-1B у границ России выросло за последний месяц. Чаще всего они приближались к границам Калининградской области, иногда пролетая всего в десяти километрах от воздушного пространства РФ. Об этом на брифинге заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

— Так, в апреле текущего года осуществлён один полёт самолётов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полётов... В ходе данных полётов американские самолёты приближались к границе Калининградской области на расстояние до десяти километров, — сказал Рудской.

Представитель Генштаба ВС РФ подчеркнул, что в каждом из подобных случаев силы и средства противовоздушной обороны России вовремя обнаруживали стратегические бомбардировщики США, устанавливали непрерывный контроль. В частности, в воздух поднимали истребители.