"Дружили больше 40 лет". Якубович сообщил о кончине продюсера "Поля чудес"

Генеральный продюсер телепередачи "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер умер в Боткинской больнице. Ему было 69 лет. Печальную новость сообщил бессменный ведущий шоу Леонид Якубович.
— Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз, позже ко всему прочему обнаружили и коронавирус. Перевели в Боткинскую больницу, где он и скончался... Мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, — сказал Якубович ТАСС.
Анатолий Гольдфедер родился 28 апреля 1951 года в Москве. Он окончил режиссёрский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского. На "Поле чудес" работал более 20 лет — с 1998 года.
Как сообщал Лайф, согласно последним данным, общее количество случаев коронавирусной инфекции в России с начала пандемии составило 414 878 человек. Число выздоровевших уже превысило 175 тысяч человек.