"Дружили больше 40 лет". Якубович сообщил о кончине продюсера "Поля чудес"

— Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз, позже ко всему прочему обнаружили и коронавирус. Перевели в Боткинскую больницу, где он и скончался... Мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, — сказал Якубович ТАСС.