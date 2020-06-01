Под Белгородом на посёлок обрушился смерч — видео

Видео © Соцсети
В первый день лета в Белгородской области прошёл настоящий смерч. Стихия обрушилась на посёлок Северный, что находится к северу от столицы региона, сообщает телеграм-канал "Белгород № 1".
Ветер срывал крыши с домов и поднимал в воздух различный мусор. Как сообщают местные СМИ, смерч повалил деревья и вырвал из земли автобусную остановку. Также в отдельных районах местные жители наблюдали град размером с грецкий орех. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
Ряд ураганов прошёл в России на прошлой неделе. Стихия обрушилась на Урал и Кузбасс, унеся жизни нескольких человек. Кроме того, непогода задела и столичный регион, повалив более двух сотен деревьев и затопив отдельные районы Подмосковья.