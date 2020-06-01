Под Белгородом на посёлок обрушился смерч — видео

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В первый день лета в Белгородской области прошёл настоящий смерч. Стихия обрушилась на посёлок Северный, что находится к северу от столицы региона, сообщает телеграм-канал "Белгород № 1".

Ветер срывал крыши с домов и поднимал в воздух различный мусор. Как сообщают местные СМИ, смерч повалил деревья и вырвал из земли автобусную остановку. Также в отдельных районах местные жители наблюдали град размером с грецкий орех. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.