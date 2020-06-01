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"Надеюсь, всё восстановится". Министр сообщил о планах провести выпускные в обычном формате

Последние звонки пришлось организовать онлайн, потому что в большинстве регионов ещё действовали ограничения.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Выпускные для школьников в 2020 году планируется провести в привычном очном формате, а не онлайн. Об этом в ходе онлайн-фестиваля "Большая перемена" заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Надеюсь, что всё восстановится, мы для этого всё делаем. И, как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном, привычном для всех формате, — сообщил министр.

Также Сергей Кравцов поздравил всех участников фестиваля с Днём защиты детей.

Ранее Лайф сообщал, что министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил в этом году провести выпускные в вузах онлайн в связи с пандемией коронавируса.

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