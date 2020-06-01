В Киеве неизвестный "заминировал" метромост через Днепр. У него в руках пакет с проводами

В Киеве мужчина с пакетом и проводами грозит подорвать мост через Днепр, по которому проходит Святошинско-Броварская линия метро, а также автомобильная дорога. Личность "минёра" устанавливается, никаких требований он пока не озвучил.

— Прямо сейчас на мосту Метро перекрыто движение. Предварительно, очередной подрывник. Введена операция "Гром". Периметр оградила полиция, пока что ничего не известно, всех отправляют в объезд, — сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

Man threatens to blow up "Metro bridge" in Kyiv. Special police forces on the site https://t.co/Y2v6ZnGqG0 via @MVS_UA #Ukraine pic.twitter.com/6AMyXx7QT0 — Liveuamap (@Liveuamap) June 1, 2020

В полиции сообщили, что о намерении взорвать сооружение по номеру 112 сообщил сам злоумышленник. На месте происшествия находятся следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб.