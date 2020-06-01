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В Киеве неизвестный "заминировал" метромост через Днепр. У него в руках пакет с проводами

На месте происшествия находятся следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

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Фото © Соцсети

В Киеве мужчина с пакетом и проводами грозит подорвать мост через Днепр, по которому проходит Святошинско-Броварская линия метро, а также автомобильная дорога. Личность "минёра" устанавливается, никаких требований он пока не озвучил.

Прямо сейчас на мосту Метро перекрыто движение. Предварительно, очередной подрывник. Введена операция "Гром". Периметр оградила полиция, пока что ничего не известно, всех отправляют в объезд, — сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

В полиции сообщили, что о намерении взорвать сооружение по номеру 112 сообщил сам злоумышленник. На месте происшествия находятся следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб.

Напомним, что в сентябре 2019 года другой злоумышленник, который оказался бывшим бойцом АТО, также заблокировал движение на мосту Метро в Киеве. Он стрелял и угрожал взрывом. Тогда в спецоперации по задержанию "минёра" было задействовано 300–350 правоохранителей. Из-за ситуации на мосту в Киеве возник транспортный коллапс.

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