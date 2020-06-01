Американский канал поставил Емельяненко выше Хабиба в рейтинге лучших бойцов ММА

Американский канал CBS составил рейтинг лучших бойцов в истории смешанных единоборств. В десятку лучших попали два представителя России: Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. Причём действующий чемпион UFC оказался ниже. У Хабиба шестое место, у Фёдора — четвёртое.

Лидером стал чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, накануне отказавшийся от своего пояса.

Полностью десятка лучших выглядит так:

Джон Джонс; Андерсон Силва; Жорж Сен-Пьер; Фёдор Емельяненко; Деметриус Джонсон; Хабиб Нурмагомедов; Жозе Алду; Дэниел Кормье; Конор Макгрегор; Мэтт Хьюз.