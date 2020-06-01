Американский канал поставил Емельяненко выше Хабиба в рейтинге лучших бойцов ММА

Американский канал CBS составил рейтинг лучших бойцов в истории смешанных единоборств. В десятку лучших попали два представителя России: Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. Причём действующий чемпион UFC оказался ниже. У Хабиба шестое место, у Фёдора — четвёртое.
Лидером стал чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, накануне отказавшийся от своего пояса.
Полностью десятка лучших выглядит так:
- Джон Джонс;
- Андерсон Силва;
- Жорж Сен-Пьер;
- Фёдор Емельяненко;
- Деметриус Джонсон;
- Хабиб Нурмагомедов;
- Жозе Алду;
- Дэниел Кормье;
- Конор Макгрегор;
- Мэтт Хьюз.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. Ориентировочно в сентябре ему предстоит провести защиту титула.