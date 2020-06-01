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Американский канал поставил Емельяненко выше Хабиба в рейтинге лучших бойцов ММА

При этом оба россиянина не попали в тройку сильнейших.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Американский канал CBS составил рейтинг лучших бойцов в истории смешанных единоборств. В десятку лучших попали два представителя России: Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. Причём действующий чемпион UFC оказался ниже. У Хабиба шестое место, у Фёдора — четвёртое.

Лидером стал чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, накануне отказавшийся от своего пояса.

Полностью десятка лучших выглядит так:

  1. Джон Джонс;
  2. Андерсон Силва;
  3. Жорж Сен-Пьер;
  4. Фёдор Емельяненко;
  5. Деметриус Джонсон;
  6. Хабиб Нурмагомедов;
  7. Жозе Алду;
  8. Дэниел Кормье;
  9. Конор Макгрегор;
  10. Мэтт Хьюз.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. Ориентировочно в сентябре ему предстоит провести защиту титула.

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